Союз женщин Белтелерадиокомпании в преддверии юбилея Великой Победы навестил трех блокадниц

Активистки Союза женщин Белтелерадиокомпании вместе с профсоюзом холдинга побывали с подарками в гостях у трех блокадниц, которые в разные годы работали на Белорусском телевидении.

День Победы, который они ждали как воздух во время блокады, сегодня рядом и с профессиональным праздником - Днем телевидения, радио и связи. Эти смелые и сильные женщины, будучи юными, испытали на себе весь ужас голода и холода войны!

"Душевнейшая встреча, ведь с каждым годом живых свидетелей этих лет становится все меньше, и оттого еще более значимы такие моменты, когда мы лично можем окружить их заботой, вниманием, вот этим человеческим теплом, и когда мы лично можем сказать им спасибо за те годы, за их героический подвиг, - отметила Полина Шуба - зампредседателя первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании. - В моей семье, к сожалению, уже нет в живых бабушек и дедушек, но моя память хранит те рассказы".