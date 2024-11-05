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Союзное государство выдержало проверку - это готовая платформа для присоединения новых стран
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Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
Президент Беларуси подписал закон, который касается драгоценных металлов и драгоценных камней
Лукашенко попросил Путина разместить комплекс "Орешник" в Беларуси
Лукашенко: Незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России пока много
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Союзное государство выдержало проверку - это готовая платформа для присоединения новых стран
Масштабный фестиваль "Минск единый" открыл Заводской район столицы. Кто примет эстафету?
Уникальное интеграционное объединение. В чем секрет успеха Союзного государства - мнения экспертов
В Минске приняли план мероприятий Союзного государства, посвященных 80-летию Победы
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