Создание БНР немцами - миф? Кто и почему на самом деле объявил о возникновении республики

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3 марта 1918 года в здании Белого дворца на территории Брестской крепости был подписан мирный договор между Советской Россией и странами Четверного союза - Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией.

В историографию этот документ вошел под названием Брестский мир. Здание, где были поставлены подписи под судьбоносным для многих стран решением, сегодня есть только в виде руин - оно было разрушено немецкими войсками, но уже в июне 1941 года.

В результате подписания Россия потеряла территории с населением в 56 млн человек. Западная часть Беларуси (Гродненская и часть Виленской губерний) отошли к Германской империи, часть территорий - к Литве, 10 уездов Гродненской, Могилевской и Минской губерний - к Украине. Центральная часть (некоторые уезды Минской, Витебской и Могилевской губерний) остались под оккупацией. Войска Кайзера оставались на белорусской территории до тех пор, пока правительство Ленина не выплатило бы все репарации.

"В Бресте не было никакой белорусской делегации - ни красных, ни бело-красно-белых. Однако присутствовала украинская, которая высказывала территориальные претензии на белорусское Полесье. К Украине со своими территориальными претензиями присоединились Литва и Польша", - рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Через несколько дней после подписания Брестского мира, а именно 9 марта 1918 года в Минске исполком Совета Всебелорусского съезда принял первую Уставную грамоту, речь в которой шла о создании Белорусской Народной Республики.



Позже исполком Совета Всебелорусского съезда переименовали в Раду Белорусской Народной Республики, а 25 марта 1918 года она объявила о независимости БНР.

Провозглашение 9 марта 1918 года Белорусской Народной Республики было своего рода протестом против насильственных действий соседей, которые, не спрашивая Беларусь, резали ее по-живому на части. Валентин Мазец, кандидат исторических наук, доцент

Это было просто заявление, согласно которому всем нужно было принять как факт - Белорусская Народная Республика создана. Так 9 марта стало днем рождения БНР. Но на каких основах создавалось новое государство, какой курс выбрало его правительство, оставалось непонятным.

Игорь Марзалюк также подчеркнул, что есть один миф: якобы Белорусская Народная Республика была создана чуть ли не по воле немцев, но это не так. Все дело в том, что они не собирались создавать на оккупированной ими территории никаких независимых государств.

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Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук: "Какая независимость, какое белорусское государство под германской оккупацией? Фактически Рада БНР действовала в условиях германской оккупации и только в той зоне, где германские власти позволяли что-то делать, народ не поддержал провозглашение БНР, поэтому как реальное государство республика не состоялась".

Германия не признала никаких новых формирований на временно занятых землях, более того, даже закрыла этот вопрос. "И для того чтобы заявить о создании государства, нужно, чтобы по юрисдикции и под чьим-то контролем была определенная территория, а в условиях оккупации ее держать под контролем было невозможно", - добавил Валентин Мазец.