Создателя экстремистских каналов Мотолько приговорили к 20 годам тюрьмы

Антон Мотолько, создатель и администратор ряда Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими, приговорен к 20 годам лишения свободы. Такой информацией поделились в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, пишет sputnik.by.

Обвинение поддерживала прокуратура Гродненской области. Судебный процесс проходил в Гродненском областном суде. Кроме срока, назначен и штраф - 2 тыс. базовых величин (84 тыс. белорусских рублей).

Приговор пока что в законную силу не вступил. Его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

"В связи с тем, что Мотолько А. Г. скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него рассмотрено в специальном порядке с соблюдением общих правил судебного производства", - также отметили в прокуратуре.

Мотолько известен как создатель и администратор ряда Telegram-ресурсов, ему инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности.

"В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый среди прочего в конце мая 2020 года организовал и осуществлял руководство заговором с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - добавили в прокуратуре.

В том числе Мотолько признан виновным в организации массовых беспорядков. Кроме того, через свои Telegram-каналы он призывал к захвату власти и распространял сведения, дискредитирующие Республику Беларусь.

"Угрожал применением насилия, публично оскорбил и оклеветал главу государства и иных должностных лиц. Разжигал социальную вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом совершил измену государству", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что спецпроизводство в отношении Мотолько, который уехал за пределы Беларуси, было начато следственными органами летом 2024 года. В ноябре того же года прокуратура передала в суд уголовное дело.