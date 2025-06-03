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Создателя экстремистских каналов Мотолько приговорили к 20 годам тюрьмы
Антон Мотолько, создатель и администратор ряда Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими, приговорен к 20 годам лишения свободы. Такой информацией поделились в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, пишет sputnik.by.
Обвинение поддерживала прокуратура Гродненской области. Судебный процесс проходил в Гродненском областном суде. Кроме срока, назначен и штраф - 2 тыс. базовых величин (84 тыс. белорусских рублей).
Приговор пока что в законную силу не вступил. Его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.
"В связи с тем, что Мотолько А. Г. скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него рассмотрено в специальном порядке с соблюдением общих правил судебного производства", - также отметили в прокуратуре.
Мотолько известен как создатель и администратор ряда Telegram-ресурсов, ему инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности.
"В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый среди прочего в конце мая 2020 года организовал и осуществлял руководство заговором с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - добавили в прокуратуре.
В том числе Мотолько признан виновным в организации массовых беспорядков. Кроме того, через свои Telegram-каналы он призывал к захвату власти и распространял сведения, дискредитирующие Республику Беларусь.
"Угрожал применением насилия, публично оскорбил и оклеветал главу государства и иных должностных лиц. Разжигал социальную вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом совершил измену государству", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что спецпроизводство в отношении Мотолько, который уехал за пределы Беларуси, было начато следственными органами летом 2024 года. В ноябре того же года прокуратура передала в суд уголовное дело.
По данным следствия, Мотолько собрал более 560 тыс. рублей для экстремистских формирований. На его имущество стоимостью 53 тыс. рублей был наложен арест.