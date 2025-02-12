SPA-процедуры и грязелечение - почему иностранцы выбирают белорусские санатории

Иностранцы все чаще выбирают белорусские здравницы как место для реабилитации и восстановления жизненных сил.

Качество предлагаемых услуг, комфортные условия, лояльные цены и безвизовый режим - все это поспособствовало рекордной посещаемости санаториев. На что делают ставку в Гомельской области, читайте в материале.

Москвичка Ирина Баронова лечит суставы и проходит общеукрепляющие процедуры в санатории под Гомелем дважды в год. Уже забронировала путевки на лето для мужа, дочери и внуков. Подкупает высококлассное лечение и длительный оздоровительный эффект. Что уж говорить о доброжелательности и приветливости персонала!

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Особую ауру белорусских здравниц отмечают все, кто хоть раз воспользовался возможностью восстановить здоровье или просто отдохнуть, используя природный потенциал белорусской земли.

"Из-за грязей езжу сюда, да и в целом лечение прекрасное. В Москве много санаториев, но они очень дорогие, а здесь привлекает цена, отличное обслуживание, чистота и хорошее питание", - поделилась одна из отдыхающих.

А еще решающий фактор - безвизовый въезд для граждан ряда стран на срок до 30 дней через все аэропорты страны. Преимущества белорусских санаториев очевидны. Кроме привычных процедур, предлагают модные спа- и бьюти-направления, комплексные программы и индивидуальный подход.

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Особая гордость санатория "Ченки" - минеральная вода из недр земли, залегающая на глубине более 600 м. Традиции водолечения здесь хранят бережно.

"Наша здравница имеет свою скважину минеральной воды. Проводятся достаточно большие научные исследования, мы получаем трактаты, рассказывающие о том, что полезного содержится, как эти ионы воздействуют положительно на организм человека, в каких разведениях, как часто и в каких дозах можно получать лечебных эффект", - пояснила замдиректора по медицинской части санатория "Ченки" Олеся Гороховская.

Система санаторно-курортного лечения достигла рекордных показателей - экспорт услуг вырос на треть. Наблюдается и устойчивый интерес к лечению среди жителей стран дальнего зарубежья - за 2024 год отдыхающих было почти 250 тыс. Невзирая на недружелюбную риторику западных политиков, сохраняется устойчивый интерес гостей из Прибалтики.

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Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "На протяжении 2024 года в белорусских санаториях ежедневно находились не менее 100 человек - представители Прибалтийских стран. Более 217 млн рублей было вложено в укрепление материально- технической базы, номерного фонда, приобретение медицинского оборудования. Эта цифра увеличилась почти в 1,5 раза. Без этого невозможно, потому что сегодня это требование времени, а санатории работают в рыночных условиях на потребителя".