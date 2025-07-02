Спасатели Беларуси продемонстрировали гостям из Ливии 8 практических эпизодов

Белорусский филиал спасателей скоро откроется в Ливии. Где будут готовить их специалистов, в ходе посещения полигона МЧС Беларуси в Светлой Роще под Борисовом рассказал глава ливийской делегации.

Главный полигон МЧС, где спасатели отрабатывают практические навыки, необходимые им в повседневной работе. Иностранным гостям продемонстрировали 8 практических эпизодов: работу на высоте, на воде, а также взаимодействие с вертолетами (были задействованы Ми-26 и Ми-8).

Беларусь посещает правительственная делегация из Бенгази

Весной 2025 года министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский посетил Ливию. В ходе визита были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обсуждались возможности экспорта продукции пожарного и аварийно-спасательного назначения, а также образовательные услуги. Экскурсия стала практическим результатом той встречи. Нашим спасателям действительно было что показать и чем удивить гостей - слаженная и профессиональная работа.

Осама Хамад, председатель Правительства национальной стабильности Ливии:

"Мы рады, что сегодня нам удалось посетить академию. Нас впечатлили современные технологии, которыми располагает белорусская сторона в сфере гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы ознакомились с процессом подготовки специалистов по тушению пожаров как на гражданских, так и на нефтяных объектах, а также на других сооружениях. Увидели работу белорусских спасательных подразделений, испытания защитной одежды. В ходе визита были достигнуты договоренности о сотрудничестве в этих областях, а также принято решение об открытии филиала белорусской академии в Ливии для подготовки ливийских специалистов".