Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в регионах Беларуси

Последствия сильного ветра ликвидировали белорусские спасатели. Подразделения МЧС более 60 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в столице.

В результате непогоды повреждены 8 легковых автомобилей, также специалисты оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий и сооружений.