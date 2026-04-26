Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в регионах Беларуси

Последствия сильного ветра ликвидировали белорусские спасатели. Подразделения МЧС более 60 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в столице.

В результате непогоды повреждены 8 легковых автомобилей, также специалисты оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий и сооружений.

Сильный порывистый ветер синоптики прогнозируют и 27 апреля на большей части страны. А в ночь на вторник, 28 апреля, возможны заморозки до -3 °С. И такой характер погоды сохранится до четверга.

