Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в регионах Беларуси
Автор:Редакция news.by
Последствия сильного ветра ликвидировали белорусские спасатели. Подразделения МЧС более 60 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в столице.
В результате непогоды повреждены 8 легковых автомобилей, также специалисты оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий и сооружений.
Сильный порывистый ветер синоптики прогнозируют и 27 апреля на большей части страны. А в ночь на вторник, 28 апреля, возможны заморозки до -3 °С. И такой характер погоды сохранится до четверга.