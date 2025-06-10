Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Витебской и Минской областях

В минувшие сутки в результате сильного ветра зафиксировано падение деревьев в Витебске, Новополоцке и в Витебском районе, повреждены два автомобиля.

В Минском регионе произошло 5 случаев падения деревьев. Спасатели проводили их распиловку и убирали с территории проезжей части. Также подразделения МЧС привлекались для оказания помощи в откачке воды из подтопленного жилого дома в Смолевичском районе и здания Вишовской средней школы Белыничского района.