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Спасатели учат детей плавать
Автор:Редакция news.by
Лето без происшествий и с полезными знаниями. Для этого в лагерях Минской области обучают детей, как вести себя безопасно в воде. Важную миссию взяли на себя спасатели МЧС и ОСВОД. Солигорский район стал пилотной площадкой для серии мероприятий. Первые уроки стартовали на базе детского оздоровительного лагеря "Дубрава". В игровой форме ребята узнали, как избегать опасных ситуаций, как правильно оказать первую помощь и что делать, если кто-то тонет.
Новый формат обучения спасатели внедрили в 2024 году, и он уже доказал свою эффективность. Занятия проходят на каждой смене, и, судя по отзывам самих детей, такой подход им по душе. Уроки безопасности на воде будут продолжаться все лето.