Спасатели учат детей плавать

Лето без происшествий и с полезными знаниями. Для этого в лагерях Минской области обучают детей, как вести себя безопасно в воде. Важную миссию взяли на себя спасатели МЧС и ОСВОД. Солигорский район стал пилотной площадкой для серии мероприятий. Первые уроки стартовали на базе детского оздоровительного лагеря "Дубрава". В игровой форме ребята узнали, как избегать опасных ситуаций, как правильно оказать первую помощь и что делать, если кто-то тонет.