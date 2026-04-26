Спасатели Витебской области отработали алгоритм реагирования на масштабные ЧС
Алгоритм реагирования на масштабные чрезвычайные ситуации отработали спасатели северного региона Беларуси. В фокусе - ресурсное обеспечение сил гражданской обороны.
Комплексную тренировку провели на учебном полигоне в Витебске. Здесь развернули полевые пункты питания, гигиены и медицинской помощи. Организовали мобильные точки для хранения оружия, заправки и ремонта техники, а также проживания личного состава.
Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Витебского областного управления МЧС:
"Мы находимся на одной из площадок, где органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям показывают свою готовность к выполнению задач по предназначению. Цель - посмотреть в системе гражданской обороны те проблемные места, на которые необходимо обратить внимание".
Во время тренировки также изучили готовность к чрезвычайным ситуациям городских служб, ответственных за жизнеобеспечение населения.