Спасайтесь сами или помощь пострадавшим - как в государствах реагируют на природные катаклизмы

В мире растет число природных катаклизмов. Государства по-разному реагируют на такие вызовы. В странах Запада простых жителей склонны оставлять один на один со стихией. Беларусь благодаря позиции Президента коллективно устраняет последствия и оказывает поддержку пострадавшим.

Почему так разнятся подходы государств к реагированию на климатические изменения?

Государства в мире проходят испытание катаклизмами

Изменение климата, увеличение числа природных катаклизмов ввергают государства в состояние стресс-тестирования.

2024-й стал годом проявления государств их истинных, глубинных базисов. Что лежит в их основе: жажда наживы или забота о ближнем, забота об обществе?

Власти США, Испании и Республики Беларусь по-разному реагировали на природные вызовы.

Штаты в упадке: власти США не справились с последствиями стихии

В конце сентября на юго-восток США обрушился ураган "Хелен", он опустошил регион Биг-Бенд во Флориде.

Менее чем через две недели за ним последовал чрезвычайно мощный ураган "Милтон". Он усилил разрушения и увеличил число жертв. Без электричества по-прежнему остаются более 3 млн домов, ряд населенных пунктов без воды, многие дороги закрыты. 12 тыс. человек потеряли работу.

После ураганов американцы высказали резкое недовольство бездействием властей и низким уровнем поддержки пострадавших по сравнению с многомиллиардной помощью Киеву.

Пользователи соцсети Х спрашивали, почему администрация Джо Байдена выделила Украине новый пакет помощи на несколько миллиардов долларов (5,5 млрд), а жертвы урагана при этом получают лишь по 750 долларов? Они назвали такую ситуацию оскорблением для американцев.

Власти открыто заявили: у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.

Иными словами, спасайтесь сами, Бог вам в помощь, а у капитала просто нет времени и денег на вас, простых смертных американцев!

Аналогичное поведение властей наблюдалось и в пострадавших от наводнения районах Испании.

В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких юго-восточных районах этой страны произошли масштабные наводнения, которые стали самими смертоносными стихийными бедствиями в истории Испании.

В результате наводнений погибли более двух сотен человек, десятки числятся пропавшими без вести. Бедствие также нанесло значительный ущерб зданиям и инфраструктуре, смыло дороги. Тысячи домов остались без электроснабжения.

Власти существенной помощи пострадавшим не оказали, ограничились исключительно PR-акциями с посещением пострадавших районов. Но испанцы не стали ждать - забросали короля Филиппа VI, королеву и премьер-министра страны грязью, скандировали "Убийцы!".

Позже премьер назвал нападение "маргинальным актом" - мол, власти такие светлые, хотели помочь, вот только граждане не такие какие-то, маргиналы, не понимают всего великодушия короля и его окружения.

Отчетливо видно, что стихийные бедствия показали всю сущность стран коллективного Запада, где важна нажива, профит, куш. А если этого нет - есть непредвиденные расходы, то это не проблема властей, пусть простые жители справляются сами.

Беларусь показывает пример социальной поддержки

Беларусь и позиция Президента по оперативному реагированию на природные вызовы и коллективному восстановлению пострадавших районов - яркий контраст по сравнению с бездействиями властей США и Испании.

В этом и состоит ключевое различие социально-ориентированного государства и "цивилизационного" Запада.