Спасение и защита - торжественное собрание ко Дню спасателя прошло в Минске
Главная цель - спасение и защита жизней людей. Об этом на торжественном собрании по случаю Дня спасателя сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он отметил: история ведомства - это история героев и подвигов. Только в 2025 году подразделения МЧС приняли сотни тысяч звонков о помощи, совершили десятки тысяч боевых выездов на пожары, промышленные аварии, стихийные бедствия, где спасли и эвакуировали более 7 тыс. человек.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Январский снегопад показал, что государственная система реагирования на чрезвычайные ситуации сработала достаточно слаженно. Решены основные вопросы транспортной инфраструктуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечена жизнедеятельность населения в достаточно суровых снежных условиях".
О белорусских спасателях знают далеко за пределами страны. Мьянма, Турция, Россия и не только - наши специалисты доставляли гуманитарные грузы и оказывали помощь государствам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.