Спасение и защита - торжественное собрание ко Дню спасателя прошло в Минске

Главная цель - спасение и защита жизней людей. Об этом на торжественном собрании по случаю Дня спасателя сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он отметил: история ведомства - это история героев и подвигов. Только в 2025 году подразделения МЧС приняли сотни тысяч звонков о помощи, совершили десятки тысяч боевых выездов на пожары, промышленные аварии, стихийные бедствия, где спасли и эвакуировали более 7 тыс. человек.