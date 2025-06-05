Спасо-Евфросиниевскому монастырю - 900 лет

Поздравление белорусам с 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского митрополичьего женского монастыря направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что святая обитель по праву является духовным центром Беларуси, местом притяжения всех христиан.

Расскажем об истории и современности монастыря.

К 900-летию в монастыре готовились задолго до праздничной даты. И сегодня, в День памяти преподобной Евфросинии, обитель встречает тысячи паломников. В древнем Полоцке каждый просит у небесной заступницы Беларуси о своем, очень личном и сокровенном.

С особым трепетом юбилейную дату встречают насельницы монастыря. Каждый день сестер проходит в молитве и трудах. Обитель празднично украшена. Создавать гирлянды и другие изящные композиции из живых цветов помогают волонтеры. Многие приехали издалека, чтобы прикоснуться к духовному наследию Беларуси.

Ольга Лобас, жительница г. Дзержинский (Россия):

"Нам предоставляется возможность участвовать в таком замечательном событии. Храмы стараемся украшать к каждому празднику, но к этому событию постарались сделать украшение величественным, грандиозным. Хочется делиться этой радостью".

Жемчужина православного мира

Самый важный подарок к юбилейной дате и сестры, и паломники уже получили - после длительной реставрации двери распахнул Спасо-Преображенский храм. Этот уникальный объект настоящее чудо полоцкой школы зодчества. Его стены внутри на 90 % расписаны фресками. Реставраторы проделали кропотливую работу, чтобы их сохранить. К 900-летию построили и новую трапезную - современное здание соответствует архитектурному комплексу монастыря.

Центр притяжения туристов и паломников

Древний Полоцк - колыбель белорусской духовности, письменности и государственности. Именно здесь зарождалось белорусское книгопечатание и просветительство. С именем преподобной связано открытие первых библиотек, создание школы архитектуры и живописи. Таким свой путь выбрала Евфросиния Полоцкая.

Монастырь в Полоцке каждый день посещают туристы и паломники. Но сегодня, в День памяти преподобной Евфросинии, здесь особая атмосфера - мира и добра. Каждый стремится поклониться нетленным мощам белорусской святой.