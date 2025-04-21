Спектакль под открытым небом. Грандиозное представление Большого театра пройдет в Брестской крепости

"Патетический дневник памяти" привезли в Брест. Это масштабный проект Большого театра страны, созданный в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Реализовали его за счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Поставят спектакль 1 мая под открытым небом на территории героической цитадели.

Сцену разместили на площади Церемониалов легендарной крепости

1 мая здесь выступят более 250 артистов, которые отразят жизнь нашей страны с 1939 года вплоть до Великой Победы.

Пролог, эпилог и 8 основных частей. Творческая группа "Патетического дневника памяти" более полугода вела работу с архивами музеев страны. Были детально изучены документальные свидетельства и акты преступлений врага, воспоминания узников концлагерей и гетто, дневниковые записи фронтовиков. Все это стало основой спектакля. А музыкальную партитуру составили произведения белорусских композиторов, созданные за последние 100 лет, начиная с 1924-го.

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Игорь Колб, хореограф, балетмейстер-постановщик спектакля, заслуженный артист РФ:

"Сложность заключалась в том, чтобы ничего не выглядело фальшивым. Поэтому вот этот монумент, эта земля, это место, эта история просто не простила бы какой-то фальши и неестественности. Ровно год назад я приезжал также в Брест, стоял перед монументом, который за мной, и думал о том, что вот было бы здорово если бы… И вот если бы случилось здесь 1 мая".

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Станислав Трифонов, солист Большого театра Беларуси, народный артист Беларуси:

"Я здесь представляю такой образ современника. То есть наш с вами образ, то есть человека из нашего времени, который созерцает и который, как есть такая мода на перенос, так сказать, как наши современники попадают во время войны. Вот так немножко мы здесь сделали. Это необходимо, чтобы понять, прочувствовать. Непросто будет перенести все то, что мы в театре задумали, но я надеюсь, что эти декорации натуральные помогут".

"Патетический дневник памяти" объединил в себе оперу, симфонию, ораторию, балет, пластическую драму, мистерию и мультимедийное световое шоу. Это грандиозное театральное представление Большого театра страны. Его премьера состоялась в сентябре прошлого года.

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Владислав Джигило, житель г. Бреста:

"Видев различные анонсы этого мероприятия, поражает хореография, поражает эта масштабность. И символично, что в эти майские праздничные дни его поставят именно в Брестской крепости-цитадели. Это будет непередаваемая атмосфера. Я уже предвкушаю, насколько это будет красиво, ярко, безупречно".