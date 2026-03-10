Специалисты готовятся к большой воде - предотвращению последствий таяния снега и льда

В Беларусь пришла весна, а вместе с ней вероятность большой воды. Борисовский, Пуховичский, Березинский районы Минской области - на особом контроле аварийных служб. Задача - предотвратить последствия таяния снега и льда. Регулярные рейды в частный сектор и рекомендации от МЧС.

Дмитрий Видус, замначальника отдела Минского областного управления МЧС Беларуси:

"Уточнены сведения по техническим средствам и оборудованию субъектов хозяйствования, приспособленных для ликвидации последствий паводка. Для информирования населения наносятся данные на интерактивные карты, размещенные на сайте МЧС Беларуси. При необходимости будет использовано СМС-оповещение. В целом, проводимый комплекс мероприятий позволит минимизировать нарушения безопасных условий жизнедеятельности населения".

Важный фактор: меры профилактики от дорожных и коммунальных служб центрального региона. Наготове техника высокой проходимости, песок и гравий для подсыпки низин и сложных участков.

Алексей Падаляк, первый замдиректора - главный инженер УП "Жилтеплосервис" коммунального хозяйства Пуховичского района:

"Расчистка труб, которые идут под дорогами, чтобы не усугублять положение в данной ситуации. Чаще всего обращают внимание на частный сектор. Есть мелиоративные каналы, которые прочищаются. Постоянно проводится мониторинг. Выезжают ежедневно, патрулируют районы, смотрят, если какие-то обращения поступают, то мы реагируем сразу".