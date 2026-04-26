Озеленение и благоустройство территории за пределами двора в частных домах. На старте дачного сезона специалисты напоминают правила содержания земельных участков.

В чистоте и порядке нужно держать территорию от границы своего забора до тротуара или проезжей части. С остальных сторон - в пределах 10 метров. Если рядом находится соседний участок, то расстояние до его границы делится пополам. Кроме того, владельцу необходимо своевременно вывозить мусор с самого участка. Например, стройматериалы во время работ необходимо хранить в сложенном виде. Также требуется чистить водоотводные канавы и кюветы, если они есть.

Александр Спургяш, завотделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"За нарушение правил благоустройства предусмотрена ответственность. На физических лиц могут быть наложены штрафы в размере до 25 базовых величин. Хочу отметить, что органы госсаннадзора проводят профилактические мероприятия среди граждан. Мы обходим территории, направляем и вручаем гражданам информационные письма, памятки и предложения по наведению порядка. И мера административной ответственности - это крайняя мера, если граждане не идут на контакт, не воспринимают свои обязанности и не выполняют их в должном объеме".