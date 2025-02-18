Специалисты сообщили о сильной вспышке на Солнце

Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в понедельник, 17 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и Институт прикладной геофизики.

"17 февраля в 18:13 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3992 (S05W75) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут", - сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.