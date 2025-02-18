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Специалисты сообщили о сильной вспышке на Солнце
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Специалисты сообщили о сильной вспышке на Солнцеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a25cf5-ddfb-4695-85dd-c0f434822670/conversions/361a0a12-424b-4bc8-a3ac-5c706e64fe4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a25cf5-ddfb-4695-85dd-c0f434822670/conversions/361a0a12-424b-4bc8-a3ac-5c706e64fe4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a25cf5-ddfb-4695-85dd-c0f434822670/conversions/361a0a12-424b-4bc8-a3ac-5c706e64fe4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3a25cf5-ddfb-4695-85dd-c0f434822670/conversions/361a0a12-424b-4bc8-a3ac-5c706e64fe4c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в понедельник, 17 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и Институт прикладной геофизики.
"17 февраля в 18:13 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3992 (S05W75) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут", - сообщает институт.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.