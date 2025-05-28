Специалисты устраняют последствия сильных ливней в Витебской области

В Витебской области устраняют последствия сильных ливней, обрушившихся на регион в минувшие выходные - 24 и 25 мая. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на МЧС.

Из-за разгула стихии были частично разрушены три участка дорог в Полоцком, Верхнедвинском и Ушачском районах. Еще два участка на Верхнедвинщине подтопило. В Лепеле подтопленными оказались четыре дома.

Дорожные и другие службы ведут работы по восстановлению дорог. В Полоцком районе при въезде в деревню Экимань-1 полностью восстановлен участок дороги, в Верхнедвинском и Ушачском районах работы продолжаются. Подтопление гравийно-песчаных дорог, ведущих к деревням Замошье и Бураково, составляет 50-70 см. По информации МЧС, жизнеобеспечение жителей населенных пунктов в этих районах не нарушено, ведется мониторинг гидрологической обстановки. С 27 мая Верхнедвинский РОЧС переведен в повышенный режим функционирования.