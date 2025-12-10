Специалисты ЖКХ Минска установят более 20 тыс. видеокамер

Капитальный ремонт, обновление жилфонда и контроль за выполнением работ. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства Минска будут следить за чистотой дворовых территорий с помощью камер видеонаблюдения.

Проект - пилотный, он позволит улучшить качество выполнения работ по уборке и обработке дворов.

Также в онлайн-формате специалисты смогут отслеживать точную периодичность вывоза мусора. Камеры позволят следить и за тем, насколько бережно и сами жители относятся к оборудованию, в том числе и на детских игровых площадках.

В планах на следующий год - установить 20 тыс. видеокамер на жилых домах, которые находятся на обслуживании ЖКХ.