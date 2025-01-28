Специальной премии Президента Беларуси удостоен коллектив Минского колледжа искусств

Коллектив Минского государственного колледжа искусств удостоен специальной премии Президента Беларуси. Достижения страны ярко олицетворяет "Марафон единства", который также украсили голоса и танцевальные постановки колледжа.

Сегодня же Минский государственный колледж искусств становится успешной лабораторией идей в масштабах целого государства.

Накануне педагогический коллектив колледжа был удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь за плодотворную работу в области обучения и воспитания творческой молодежи и активную общественно-патриотическую деятельность. Также трое студентов являются стипендиатами Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Директор колледжа Юрий Лейко рассказал, что учебному заведению в этом году исполняется 50 лет.

Колледж осуществляет подготовку по двум направлениям - искусство и народное творчество. И по ним учащиеся достигают творческих высот. В 2024 году студенты принесли в копилку колледжа 141 победу в различных творческих состязаниях, крупнейших конкурсах Беларуси и зарубежья.