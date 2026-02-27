Спецкор Придыбайло оценил итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства

"Самое интересное, что было на заседании Высшего совета Союзного государства, на мой взгляд, это то, что происходило в кулуарах и о чем говорили именно там. Потому что публичная повестка всем понятна, она опубликована, и о ней много сказано в новостях, да и президентами тоже. О чем, как говорится, шептались. А шептались, конечно же, о безопасности Союзного государства. И Сергей Лавров, и Дмитрий Песков, и представители Беларуси, безусловно, говорили о том, что окружает наше Союзное государство. А это сужающийся на западной части круг агрессивно настроенных наших соседей. К сожалению, Польша, Литва, Латвия и ряд других европейских государств просто захлебываются в милитаризме. Они подвозят оружие к западным границам нашего Союзного государства от Бреста до Владивостока. И это не может не вызывать опасений. Эти темы были главными. Безусловно, у нас существует огромное количество соглашений, обеспечивающих безопасность, но не переживать мы по этому поводу не можем".