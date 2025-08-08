Украинские и польские спецслужбы, при участии белорусских беглых предателей собираются сорвать размещение в нашей стране ракетного комплекса "Орешник".

В теневых кабинетах Варшавы кипит работа по открытию фронта против Союзного государства. В эти выходные 9-10 августа соберется триумвират: украинские спецслужбы (СБУ и ГУР), польская разведка и белорусские беглые.

Последние и бывшие, и все еще граждане Беларуси, которые должны защищать интересы Родины, а они роют под нее яму. На этот раз цель - аж двойной удар. Во-первых, не допустить размещения у нас ракетного комплекса "Орешник", во-вторых, сорвать стратегические учения "Запад-2025".

Варшавский сходняк спецслужб и змагаров легендируется как конференция. По правам, да свободам, однако закрытая. То есть все кто просто интересуется, свободны. Только патентованные предатели и их кураторы. Координация перебежавших шакалят против суверенного государства все-таки. Итак, что в повестке?



Планирование провокаций на территории Беларуси. Украинский креатив - подорвать, обстрелять и орать на весь мир, что это русские или белорусы сами себя обстреляли. Авось удастся посеять недоверие между Минском и Москвой на учениях "Запад-2025". Но это цель-максимум. Цель-минимум - сбор разведданных.



Вторая мишень - ракетный комплекс "Орешник". Хотят сорвать его размещение в Беларуси. Ведь это гвоздь в крышку гроба западных амбиций. "Орешник" - это щит для Беларуси, щит для России, щит для всего нашего общего пространства безопасности. От НАТО у границ Союзного государства, от методов западной дубинки, когда страну могут просто разбомбить, если будет несговорчивой Югославией или Ираном.



Суверенность, да еще защищенная "Орешником", Запад дико бесит. Почему? Да это тот самый комплекс, что 21 ноября 2024-го превратил промышленный объект в Днепре в фарш без единого ядерного боезаряда. Гиперзвук. Непревзойденная точность. Сокрушительная мощь. Вот почему в Варшаве такой ажиотаж. Вот почему собирают этот шабаш. Страх. Чистейшей воды животный страх перед оружием, превосходящим западную военную дубинку.

Очередной наглядный пример, что беглые - это паразиты

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"У них не получилось раскачать ситуацию во время выборов, у них не получилось раскачать ситуацию после выборов! Более того, если посмотреть на их чудесные методички и то, чем они занимаются в межсезонку, то есть между вот этими своими уличными акциями, они на протяжении многих десятилетий сидят и под руководством западных институтов придумывают новую историю, которая якобы должна вдохновить наши народы на революции".

Эксперт добавила, что это очередной наглядный пример, как вот эти паразиты, которые пытаются просто даже не власть получить, даже не добиться какой-то политической вершины, а просто получить себе стабильное финансирование, просто чтобы их кормили и давали денежки на одежду, на отдых, на какую-то недвижимость. Вот они в очередной раз пытаются где-то пристроиться на какой-то бюджет.

Как змагары с иноагентами роют под белорусскую оборону

Вообще, агрессивные планы Запада в отношении нашей страны не новость. В той же Варшаве в псевдобелорусском Доме для предателей, несколько лет не скрывая оказывали помощь людям, позиционирующим себя как боевиков, готовых с оружием в руках перейти границу Беларуси. Для начала ими комплектовались разнообразные военные формирования в Украине. Дескать, получить реальный боевой опыт. Ну а когда наступит необходимость, сколотить боевой кулак для вторжения в Беларусь.



Об этом неоднократно вещали и сами змагары, и сами такого рода вояки. Но в данном случае изумляет деятельность государства, особо не таясь, создает крысятники на Висле и координирует таких вот головорезов, работающих на втягивание своей Родины в ад войны. По примеру Украины. История таких не прощает: предателей вешают, агентов ликвидируют, марионеток выбрасывают.

Не обращать внимания на подобные вещи нельзя. Сборище в Варшаве 9-10 августа – это своего рода штаб войны против белорусов. Конечно, мишень предстоящего шабаша в Варшаве не просто "какие-то учения" или "какие-то ракеты".