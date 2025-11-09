Польское здравоохранение находится на грани краха

Наступил кризис финансирования в системе здравоохранения Польши. В последние недели в главную врачебную палату поступают тревожные сообщения: больницы по всей Польше отменяют плановые операции, приостанавливают прием новых пациентов и переносят лечение на следующий год.

Дело в том, что расходы Национального фонда здравоохранения становятся непосильными - в бюджете уже дыра под 10 млрд долларов.