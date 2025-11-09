3.68 BYN
Польское здравоохранение находится на грани краха
Автор:Редакция news.by
Наступил кризис финансирования в системе здравоохранения Польши. В последние недели в главную врачебную палату поступают тревожные сообщения: больницы по всей Польше отменяют плановые операции, приостанавливают прием новых пациентов и переносят лечение на следующий год.
Дело в том, что расходы Национального фонда здравоохранения становятся непосильными - в бюджете уже дыра под 10 млрд долларов.
Правительство не спешит финансово помогать медикам, там, наоборот, решили сэкономить. Среди обсуждаемых мер - пересмотр тарифов на медуслуги, реструктуризация больниц и возможное замедление роста зарплат, в том числе и заморозка повышения окладов на ближайшие два года.