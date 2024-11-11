3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ОбществоПрезидентПолитикаЭкономикаРегионыТехнологииЗдоровьеПроисшествияКультураСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Спина к спине": 38 детей из Донбасса проходят оздоровление в Беларуси
"Белая Русь" продолжает реализацию гуманитарного проекта "Спина к спине". Прямо сейчас в нашей стране на оздоровлении находятся 38 детей из ДНР.
Здесь ребята окружены теплом и заботой. Многие из них сироты, живут в детских домах и интернатах. Пребывание в Беларуси станет для них временем радости и счастья, в этом уверен лидер "Белой Руси", депутат Палаты представителей Олег Романов.
Гуманитарный проект "Спина к спине" получит продолжение. Партия "Белая Русь" планирует ежегодно принимать на оздоровление несколько групп детей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Спина к спине": 38 детей из Донбасса проходят оздоровление в Беларуси
15 лучших станут участниками первого в Беларуси реалити-шоу "Фабрика блогеров". Узнали, когда съемки
Национальные блюда, картины, книги. Жены послов организовали в Минске благотворительную ярмарку
Марков на "Марафоне единства" в Барановичах: Диктатура - это порядок, а не хаос и безвластие
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все