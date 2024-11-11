"Белая Русь" продолжает реализацию гуманитарного проекта "Спина к спине". Прямо сейчас в нашей стране на оздоровлении находятся 38 детей из ДНР.

Здесь ребята окружены теплом и заботой. Многие из них сироты, живут в детских домах и интернатах. Пребывание в Беларуси станет для них временем радости и счастья, в этом уверен лидер "Белой Руси", депутат Палаты представителей Олег Романов.