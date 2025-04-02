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"Спинальные системы" - как Союзное государство помогает детям вставать на ноги
Сообща Беларусь и Россия сегодня решают многие задачи совместными программами в промышленности, науке, космических технологиях, медицине и IT. Результатом взаимовыгодного и стратегического партнерства стала в том числе программа Союзного государства "Спинальные системы".
Благодаря проекту в 2018, например, году спасли Женю Бадещенкова. Он в свои 14 лет пережил недетские испытания. А до этого еще и годы неизвестности.
Марина Бадещенкова, мама Жени:
"Когда ходить стали, я по походке поняла, что уже что-то не то. Это было где-то с 6 лет. Начиналось все с походки, плечи, то одно ниже, то второе - так менялось. В итоге спина деформировалась и позвоночник стал похож на букву "S".
Оказалось, у Жени был врожденный порог развития позвоночника, из-за чего спинной мозг находился под постоянным давлением. Еще немного и подросток мог оказаться в инвалидной коляске.
Спасали Женю в Минске в РНПЦ травматологии и ортопедии. Тогда мальчик попал под тогда еще новую программу Союзного государства. С российской стороны ее курировал Центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера.
Операция прошла успешно. Белорусские врачи вместе с российскими коллегами устранили деформацию и сдавливание спинного мозга. Уже на пятые сутки после сложнейшего хирургического вмешательства мальчик встал на ноги.
Дмитрий Тесаков, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии:
"Учитывая, какая у него была сложная деформация (по параметрам, по расположению), Женя оперировался в два этапа. Сначала было выполнено вмешательство для того, чтобы удалить аномальный позвонок. Как позволял спинной мозг, осуществилась коррекция, с учетом того, чтобы минимально травмировать пациента с использованием эндоскопических технологий".
Союзная программа создала уникальную систему оказания медицинской помощи детям. За всем этим стоят высокие технологии, которыми сегодня уже располагают медицина и смежные отрасли. В рамках проекта были созданы образцы спинальных систем. А еще теперь исправлять аномалию могут даже самым маленьким пациентам. Прогресс есть и в выявлении заболеваний во время беременности. Также в рамках реализации союзной программы специалисты научились диагностировать аномалию. К этой работе подключились РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, а также Научно-практический центр гигиены.
"Нам удалось выделить именно те биохимические показатели, которые четко иллюстрировали заранее неблагоприятные прогнозы, - отметил Дмитрий Тесаков. - Это дало возможность принимать решение на хирургическое, прежде всего, лечение, дифференцированное у конкретного пациента, и объективно аргументировать родителям пациента, почему необходимо оперировать, не затягивая. Готовить этого ребенка, этого пациента к хирургии не в возрасте, когда ему будет уже 15-16 лет, а там, где ребенок еще растет".
В программе "Спинальные системы" также есть импортозамещение - белорусская конструкция ювелирных размеров из титановых сплавов, которая полностью убирает искривление позвоночника, а в дальнейшем создает хорошие условия для его роста и развития. По сравнению с зарубежными аналогами, стоимость такой конструкции дешевле как минимум в три раза.
А вообще, союзное ноу-хау помогло избавиться от подобных врожденных патологий более чем 70 детям. И это только в Беларуси.
Елена Богдан, заместитель госсекретаря - член Постоянного комитета Союзного государства:
Данная программа предусматривала несколько частей. Первое, это создание регистра таких детей. Выяснение, сколько же их на территории одной и второй страны, сколько из них нуждается в хирургическом лечении, в лечении с использованием вот этих высоких технологий, которые были разработаны в рамках программы".
Новая методика в несколько раз сократила длительность операции и процент серьезных осложнений. Медики уверены, подход к лечению таких аномалий в разы снизит инвалидность детей. Это лишь один из примеров, когда результат слаженной работы двух стран помогает людям в прямом смысле встать на ноги.
О совместных планах и достижениях Беларуси и России смотрите в проекте "На контроле Президента".