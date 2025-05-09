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Спиридович: 9 Мая - тот день, когда нужно работать и поздравлять людей с праздником
Минск стал огромной площадкой для празднования Дня Победы. Разделить радостное настроение, кажется, вышел каждый житель белорусской столицы.
На концерте около Дворца спорта журналистам удалось познакомиться с семьей из России, которая рассказала, что приехала с великолепными, добрыми, светлыми чувствами, потому что 9 Мая - великий, святой праздник. В их семье также есть свои герои, поэтому пропустить его просто было никак нельзя.
На гала-концерте рассказывают историю, о трудном пути - начиная от Сталинградской битвы, воспоминаний о Ленинграде и заканчивая Курской битвой.
9 Мая - тот день, когда нужно работать. Нужно идти к людям для того, чтобы посмотреть им в глаза, поздравить с праздником.
Народный артист Беларуси Владимир Громов отметил, что над песнями, прозвучавшими на концерте, долго работал авторский коллектив, куда вошли Юлия Быкова, Евгений Олейник. Они писали стихотворения, чтобы они отображали суть происходящего в годы Великой Отечественной войны. Творческий коллектив собирал материал, продумывал, все переживал, чтобы потом в сжатой форме положить на музыку.