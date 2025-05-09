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Спиридович: 9 Мая - тот день, когда нужно работать и поздравлять людей с праздником

Минск стал огромной площадкой для празднования Дня Победы. Разделить радостное настроение, кажется, вышел каждый житель белорусской столицы.

На концерте около Дворца спорта журналистам удалось познакомиться с семьей из России, которая рассказала, что приехала с великолепными, добрыми, светлыми чувствами, потому что 9 Мая - великий, святой праздник. В их семье также есть свои герои, поэтому пропустить его просто было никак нельзя.

На гала-концерте рассказывают историю, о трудном пути - начиная от Сталинградской битвы, воспоминаний о Ленинграде и заканчивая Курской битвой.

9 Мая - тот день, когда нужно работать. Нужно идти к людям для того, чтобы посмотреть им в глаза, поздравить с праздником.
Алена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси

Народный артист Беларуси Владимир Громов отметил, что над песнями, прозвучавшими на концерте, долго работал авторский коллектив, куда вошли Юлия Быкова, Евгений Олейник. Они писали стихотворения, чтобы они отображали суть происходящего в годы Великой Отечественной войны. Творческий коллектив собирал материал, продумывал, все переживал, чтобы потом в сжатой форме положить на музыку.

9 МаяДень ПобедыМинскАлена Спиридович80-летие Победы