Спиридович: 9 Мая - тот день, когда нужно работать и поздравлять людей с праздником

Минск стал огромной площадкой для празднования Дня Победы. Разделить радостное настроение, кажется, вышел каждый житель белорусской столицы.

На концерте около Дворца спорта журналистам удалось познакомиться с семьей из России, которая рассказала, что приехала с великолепными, добрыми, светлыми чувствами, потому что 9 Мая - великий, святой праздник. В их семье также есть свои герои, поэтому пропустить его просто было никак нельзя.

На гала-концерте рассказывают историю, о трудном пути - начиная от Сталинградской битвы, воспоминаний о Ленинграде и заканчивая Курской битвой.

9 Мая - тот день, когда нужно работать. Нужно идти к людям для того, чтобы посмотреть им в глаза, поздравить с праздником. Алена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси