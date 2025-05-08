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"Сплоченной колонной, единым народом". Главы МИД стран СНГ прочитали стихи о войне на родных языках

Память о Великой Победе в литературном наследии народов Советского Союза. Министры иностранных дел Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана продекламировали на национальных языках поэтические произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

С инициативой напомнить таким образом об общем и неделимом подвиге советского народа выступила Беларусь.

Глава МИД Максим Рыженков зачитал строки из произведения Петруся Бровки "Приглашение на праздник".

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