Способна ли БРИКС заменить G7 - мнение политолога

Сегодня экспертное сообщество все чаще говорит о том, что БРИКС способна заменить G7. И об этом говорят все чаще на Западе. Почему эти две интеграционные структуры сегодня сравнивают, в программе "Это другое" пояснил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений России Павел Фельдман.

Принято не только на Западе, но и в развивающихся странах сопоставлять БРИКС и "Большую семерку", которая по вине коллективного Запада из "восьмерки" стала "семеркой", поскольку они решили выдворить оттуда Россию, отметил эксперт.

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Прежде всего сопоставляются экономические потенциалы данных организаций, пояснил он. "Совсем недавно произошло историческое в масштабах человечества событие - совокупный ВВП стран БРИКС превысил совокупный ВВП крупнейших семи западных экономик, входящих в G7", - подчеркнул Павел Фельдман.

По его словам, это означает, что глобальный Юг с экономической точки зрения развивается все более стремительно. Там появляются новые центры силы, которые по отношению к сомневающимся странам выполняют функции своеобразных магнитов. И по этому поводу уже серьезно напрягаются в Брюсселе и Вашингтоне, считает эксперт. "Они видят, как все новые и новые государства, в том числе и западные, кстати, которые недавно принадлежали к сфере влияния Соединенных Штатов и Евросоюза, потихонечку начинают присматриваться к формату взаимодействия БРИКС, - обратил внимание политолог. - Они, может быть, еще не готовы к вступлению в эту организацию, но уже выполняют функции партнеров или просто посещают саммиты в качестве внешних сторонних наблюдателей".

Развивающиеся страны в силу закономерных причин, ищут, где лучше, с кем лучше, с кем надежнее, пояснил Павел Фельдман, и все чаще отмечают для себя, что надежнее с БРИКС.

Павел Фельдман: