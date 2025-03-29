Способы монетизации блога - какая деятельность облагается налогами?

Нынешние реалии таковы, что быть хорошим специалистом хорошо, но недостаточно. Важно уметь донести свою ценность. В Беларуси, как и во всем мире, набирает популярность блогерская деятельность. Для привлечения целевой аудитории, завоевания ее доверия, популяризации личного бренда блогеры используют разные форматы контента. А вот должен ли блогер платить налог, особенно если блог коммерческий? В Министерстве по налогам и сборам разъяснили, как легально вести инфобизнес в интернете.

Блог в современном мире давно стал эксклюзивным диалогом автора с многочисленной аудиторией. Большому кораблю большое плавание, более жесткие критерии доверия к контенту, а уж тем более к его услугам, если он оказывает их за деньги. Если в личных блогах основная цель - коммуникация, то коммерческие блоги нацелены на монетизацию.

Способы монетизации блога: какая деятельность в блоге облагается налогами?

К основным способам монетизации блога можно отнести продажу товаров и услуг (например, продажа мерча, авторских работ или услуг); размещение рекламы; донаты - своего рода чаевые блогерам от благодарных пользователей; платная подписка; премиальный контент - предоставление доступа к определенным материалам за дополнительную плату (это может быть доступ к прямому эфиру на закрытой площадке); онлайн-ивенты - вебинары, мастер-классы и другие платные мероприятия.

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

"Давайте определимся с блогерами: что они получают, доход от чего они получают. Если это донаты, то это мы рассматриваем как подарки от неблизких родственников. В данном случае у нас есть освобождение по налоговому кодексу. Соответственно, если мы берем 2024 год, то это 10 431 белорусский рубль освобождается от уплаты налога. Если физическое лицо в качестве донатов получило данную сумму, оно не подает декларацию и, соответственно, не уплачивает налоги. Но помимо донатов физическое лицо может раскручивать свой блог путем получения каких-то денежных средств. То есть, допустим, он может получать денежные средства от размещения рекламы. В данном случае у нас есть виды деятельности, которые подпадают под деятельность самозанятых. И здесь, да, действительно может быть применение налога на профессиональный доход".

Удобные приложения для граждан по уплате налогов

При этом блогер самостоятельно налог не рассчитывает. Рассчитывает его налоговый орган на основании полученной от блогера информации.

Через приложение "Налог на профессиональный доход" налоговый орган уведомляет физлицо о сумме налога, которую нужно уплатить в бюджет не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога.

Егор Скепко, блогер (Гродно):

"Платить налог на профессиональную деятельность я начал совсем недавно, когда стал принимать заказы на рекламу. С каждой такой интеграцией, скачав приложение "Профдоход", ты регистрируешь ее, и с указанной суммы у тебя забирается 10 % налогового вычета. Если сумма набегает более 2 тыс. рублей, тебе нужно декларировать свои доходы. Очень удобная система, все понятно, никуда ходить не нужно".

При исчислении так называемого блогерского подоходного налога важно учитывать, что расходы блогера в виде покупки реквизита, аренды жилья для съемки не учитываются. Важно также знать и об особенностях использования таргетированной и контекстной рекламы в блоге.

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

"Если он сам занимается таргетированной рекламой, то да, это деятельность самозанятых, и уплачивается налог на профессиональный доход. Либо если уже хочет развить как-то свой бизнес, привлечь каких-то наемных лиц, соответственно, это будет деятельность индивидуального предпринимателя".

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Реестр рекламораспространителей - почему это важно?

12 июля 2024 года в Беларуси вступил в силу новый закон о рекламе, который сильно повлиял на рекламный рынок Беларуси. Теперь все, кто занимается рекламой, обязаны зарегистрироваться в специальном реестре рекламораспространителей. Регистрация в реестре позволяет легально работать в сфере рекламы и избежать штрафов. Это также открывает доступ к крупным контрактам, ведь многие компании работают только с зарегистрированными рекламораспространителями. Кроме того, это повышает доверие со стороны клиентов и партнеров.

Наталья Чайковская, блогер (Минск):

"Всем блогерам Беларуси, осуществляющим рекламную деятельность на бартерной или денежной основе, на законодательном уровне необходимо быть зарегистрированными в реестре рекламораспространителей. Для этого необходимо заполнить форму установленного образца на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, затем отправить ее на бумажном носителе, и через пять рабочих дней вы будете включены в реестр. Если вы на своей странице рекомендуете в рекламных целях посещенные вами места либо оказанные вам услуги, либо запускаете таргетированную рекламу, необходимо включиться в реестр во избежание штрафов".