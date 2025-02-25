Сразу 4 новые поликлиники: где в Минске в 2025 году планируют открыть объекты здравоохранения

В Минске продолжается строительство объектов здравоохранения. До конца 2025 года в Минске хотят ввести в эксплуатацию четыре новые поликлиники, а также продолжить реконструкцию 6-й городской клинической больницы, где создается лечебно-диагностический корпус клинического центра травматологии и ортопедии.

Такую информацию сообщили БЕЛТА в управлении капитального строительства Мингорисполкома.

Детская поликлиника на 480 посещений в смену строится в микрорайоне Лошица-9. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года, а в поселке Восточный строится многопрофильная поликлиника на 850 посещений в смену. Объект планируется сдать в четвертом квартале 2025 года.

В микрорайоне "Минск-Мир" строятся две поликлиники - взрослая на 850 посещений в смену и детская на 680 посещений. Завершение работ по обоим объектам намечено на август 2025 года.