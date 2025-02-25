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Сразу 4 новые поликлиники: где в Минске в 2025 году планируют открыть объекты здравоохранения
В Минске продолжается строительство объектов здравоохранения. До конца 2025 года в Минске хотят ввести в эксплуатацию четыре новые поликлиники, а также продолжить реконструкцию 6-й городской клинической больницы, где создается лечебно-диагностический корпус клинического центра травматологии и ортопедии.
Такую информацию сообщили БЕЛТА в управлении капитального строительства Мингорисполкома.
Детская поликлиника на 480 посещений в смену строится в микрорайоне Лошица-9. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года, а в поселке Восточный строится многопрофильная поликлиника на 850 посещений в смену. Объект планируется сдать в четвертом квартале 2025 года.
В микрорайоне "Минск-Мир" строятся две поликлиники - взрослая на 850 посещений в смену и детская на 680 посещений. Завершение работ по обоим объектам намечено на август 2025 года.
Кроме того, продолжается реконструкция 6-й городской клинической больницы. "Проект предусматривает создание лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии. Работы разделены на четыре этапа, завершение которых запланировано на 2027 год. В 2024 году выполнен первый этап - снос зданий, во втором квартале 2025 года строители выйдут на площадку для возведения корпуса № 5, снос корпуса № 6 намечен на июль, а возведение - на ноябрь 2025 года", - подчеркнули в УКС Мингорисполкома.