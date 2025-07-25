Сразу два праздника отмечает Брест. Четыре дня развлекательной программы ждет гостей города

Ярко, масштабно и эмоционально: Брест отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1006 лет со дня основания.

Программа рассчитана на 4 дня. Запланированы десятки мероприятий: от памятных митингов и концертов до международного парада оркестров и состязаний спасателей.

Открытие Доски почета в Бресте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45085c18-7537-4318-a934-b13a2d92e0c8/conversions/c09f01d2-2868-4d01-b4ac-c1b63ccaeb53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45085c18-7537-4318-a934-b13a2d92e0c8/conversions/c09f01d2-2868-4d01-b4ac-c1b63ccaeb53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45085c18-7537-4318-a934-b13a2d92e0c8/conversions/c09f01d2-2868-4d01-b4ac-c1b63ccaeb53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45085c18-7537-4318-a934-b13a2d92e0c8/conversions/c09f01d2-2868-4d01-b4ac-c1b63ccaeb53-xl-___webp_1920.webp 1920w

Открытие городской Доски почета - первый пункт в большой программе. Здесь 16 табличек с именами. Это педагоги, медики, преподаватели, военные, промышленники. Каждый из них - лучший в своем деле. К слову, по результатам прошлого года Брест занесен на республиканскую Доску почета.

Заведующая межрайонным специализированным эндокринологическим отделением Брестской ЦГБ Оксана Подигун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a944cb3-a0fc-4a7c-a582-8a6ad0c5948b/conversions/0a636db2-bc31-4086-86d6-c086350dab0b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a944cb3-a0fc-4a7c-a582-8a6ad0c5948b/conversions/0a636db2-bc31-4086-86d6-c086350dab0b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a944cb3-a0fc-4a7c-a582-8a6ad0c5948b/conversions/0a636db2-bc31-4086-86d6-c086350dab0b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a944cb3-a0fc-4a7c-a582-8a6ad0c5948b/conversions/0a636db2-bc31-4086-86d6-c086350dab0b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я этим очень горжусь. Конечно, это не только моя работа, это работа всего моего большого коллектива. Я каждый год праздную вместе с городом этот праздник. Радуюсь, что мой город с каждым годом становится все лучше, интереснее, чище", - с любовью о городе и своей работе рассказала заведующая межрайонным специализированным эндокринологическим отделением Брестской ЦГБ Оксана Подигун.

"Главный принцип - хорошо делать свое дело на своем рабочем месте. И тогда твой маленький успех приложится к успеху нашего города, нашей области и нашей страны. Мне нравится эта профессия, потому что это действительно профессия от Бога", - уверен учитель истории и обществоведения СШ № 33 г. Бреста Дмитрий Уснарский.