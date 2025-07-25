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Сразу два праздника отмечает Брест. Четыре дня развлекательной программы ждет гостей города

Ярко, масштабно и эмоционально: Брест отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1006 лет со дня основания.

Программа рассчитана на 4 дня. Запланированы десятки мероприятий: от памятных митингов и концертов до международного парада оркестров и состязаний спасателей.

Открытие Доски почета в Бресте

Открытие городской Доски почета - первый пункт в большой программе. Здесь 16 табличек с именами. Это педагоги, медики, преподаватели, военные, промышленники. Каждый из них - лучший в своем деле. К слову, по результатам прошлого года Брест занесен на республиканскую Доску почета.

Заведующая межрайонным специализированным эндокринологическим отделением Брестской ЦГБ Оксана Подигун

"Я этим очень горжусь. Конечно, это не только моя работа, это работа всего моего большого коллектива. Я каждый год праздную вместе с городом этот праздник. Радуюсь, что мой город с каждым годом становится все лучше, интереснее, чище", - с любовью о городе и своей работе рассказала заведующая межрайонным специализированным эндокринологическим отделением Брестской ЦГБ Оксана Подигун.

"Главный принцип - хорошо делать свое дело на своем рабочем месте. И тогда твой маленький успех приложится к успеху нашего города, нашей области и нашей страны. Мне нравится эта профессия, потому что это действительно профессия от Бога", - уверен учитель истории и обществоведения СШ № 33 г. Бреста Дмитрий Уснарский.

В Парке культуры и отдыха Бреста устроили уже традиционный семейный праздник "Лучи добра". Активности абсолютно для всех. Тихая дискотека, релакс-центр, научный мир, арт-студия, фильмы на большом экране. Завтра же - основной день мероприятий.

Брестпраздник