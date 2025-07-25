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Сразу два праздника отмечает Брест. Четыре дня развлекательной программы ждет гостей города
Ярко, масштабно и эмоционально: Брест отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1006 лет со дня основания.
Программа рассчитана на 4 дня. Запланированы десятки мероприятий: от памятных митингов и концертов до международного парада оркестров и состязаний спасателей.
Открытие городской Доски почета - первый пункт в большой программе. Здесь 16 табличек с именами. Это педагоги, медики, преподаватели, военные, промышленники. Каждый из них - лучший в своем деле. К слову, по результатам прошлого года Брест занесен на республиканскую Доску почета.
"Я этим очень горжусь. Конечно, это не только моя работа, это работа всего моего большого коллектива. Я каждый год праздную вместе с городом этот праздник. Радуюсь, что мой город с каждым годом становится все лучше, интереснее, чище", - с любовью о городе и своей работе рассказала заведующая межрайонным специализированным эндокринологическим отделением Брестской ЦГБ Оксана Подигун.
"Главный принцип - хорошо делать свое дело на своем рабочем месте. И тогда твой маленький успех приложится к успеху нашего города, нашей области и нашей страны. Мне нравится эта профессия, потому что это действительно профессия от Бога", - уверен учитель истории и обществоведения СШ № 33 г. Бреста Дмитрий Уснарский.
В Парке культуры и отдыха Бреста устроили уже традиционный семейный праздник "Лучи добра". Активности абсолютно для всех. Тихая дискотека, релакс-центр, научный мир, арт-студия, фильмы на большом экране. Завтра же - основной день мероприятий.