США организуют непрямые переговоры между Киевом и Москвой. Шаги к миру или пока только слова?

Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США намерены организовать непрямые переговоры между Киевом и Москвой в Саудовской Аравии.

Шаги к миру, или пока только слова? Разберемся в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Перемирие начинается с хоккея? Вопрос "на чьей стороне мяч" сменился на "в чьих воротах шайба". Почему Дональд Трамп изначально назвал переговоры с Владимиром Путиным "очень хорошими и продуктивными", а потом все же нажал красную кнопку в Овальном кабинете?

2,5 часа. Телефонные переговоры между главами России и США 18 марта стали самыми продолжительными в истории. Противоречий к этому моменту накопилось очень много. Еще накануне источники агентства Bloomberg предупредили: Россия будет настаивать на приостановке поставок оружия в Украину во время перемирия, предложенного ранее Трампом. По итогам телефонной беседы уже в пресс-службе Кремля подчеркнули: ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление развединформации Киеву. А потому комментарий Трампа, появившийся в Сети спустя несколько часов, стал как минимум внезапным.

Дональд Трамп, президент США:

"Нет, мы не говорили о помощи. На самом деле, мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многих вещах, но военная помощь вообще не обсуждалась".

Согласно заявлению Белого дома, оба лидера согласились с тем, что конфликт в Украине должен завершиться прочным миром. Самым насущным вопросом аналитики называли предполагаемое 30-дневное перемирие между Россией и Украиной.

Стив Самарин, политолог (США):

"Ну и, конечно, как будут использоваться эти 30 дней, и принять по этому поводу тоже очень важное решение. Поскольку если за эти 30 дней будет продолжаться накачка Украины оружием, то перемирие теряет всякий смысл. Это не просто не остановит конфликт, но еще и затянет его на многие годы".

В этом направлении первый шаг сделан: Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Хозяин Белого дома в свою очередь поддержал идею российского лидера о матчах между НХЛ и КХЛ. Беседу комментируют во всем мире. Так, британский военный аналитик Майкл Кларк подчеркнул: "В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если ты не за столом, то ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню". А вот французская пресса намекает, что результаты переговоров дали меньше результатов, чем от них ожидали. Пишут: "Гора родила мышь".

Однако важно понимать, что всех деталей, особенно на промежуточном этапе глобального переговорного процесса, никто раскрывать не будет. То, что они состоялись и отзывы с двух сторон положительные, уже позитивный знак. Но можно ли говорить, что диалог налаживается? И все ли стороны к нему готовы?

На следующий день, после того как исторический звонок связал Кремль и Белый дом, Трамп созвонился с Зеленским. После спикер Белого дома раскрыла детали: Президент США в разговоре старался привести Киев и Москву "к общему знаменателю". А также предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

"Сломанный телефон". Последней информация, судя по всему, дошла до Европы. Во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому позвонил Макрон.

Макрон накануне анонсировал размещение ядерного оружия Франции возле Германии. Отметив, что Париж "увеличит и ускорит" заказы на Rafale на фоне геополитического "переломного момента". Евросоюз продолжает сознательно подпитывать эскалацию конфликта в Украине. Но даже там находятся и те, кто понимает: военного решения по Украине нет.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Есть одна простая миссия, которую Евросоюз должен выполнить: поддержать Трампа в его усилиях для достижения мира в Украине. Вот что мы должны делать. И больше ничего".

Дональд Трамп, беседуя с журналисткой, подошел к своему столу и нажал на красную кнопку. Оказалось, что она нужна для заказа диетической колы.