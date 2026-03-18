"США остались один на один" - эксперт Кухаркин о ситуации вокруг Ормузского пролива

"Если посмотреть в разрезе последних 50 лет, то это впервые, когда Соединенные Штаты, по сути, остались один на один, если взять всех союзников по НАТО. Дело в том, что когда они проводили относительно недавно операции в том же Ираке, тогда, несмотря на то, что отсутствовали какие-то санкции и разрешения со стороны ООН (ну а что, там всегда наплевать на эти решения), Британия уж точно везде поддерживала Соединенные Штаты, даже в их компании, которая очень сильно затянулась в Афганистане. А в этот раз даже Британия, ближайший союзник, как-то не спешит. Про европейские страны я вообще молчу. Первой вышла Испания. Они сначала запретили использовать свои военные базы. Более того, они ушли даже с конкурса "Евровидения", осуждая там присутствие Израиля. Это очень удивительно. Трамп, конечно, грозит последствиями, если союзники не вмешаются. Проблема состоит в том, что, действительно, как сказал глава Пентагона, Ормузский пролив работает, просто его обстреливают. И вот под эти обстрелы почему-то союзники не сильно хотят попадать".