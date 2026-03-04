Израиль подчинил США? Откровения экс-офицера американской разведки Скотта Риттера

"США не нужно было вторгаться в Ирак. Я долгое время был там и работал с иракским правительством Саддама Хусейна. Ирак был готов сотрудничать с США, чтобы угодить им всем. Но дело было не в угоде США, а в том, чтобы угодить Израилю. А он никогда не был бы доволен, пока Саддам Хусейн находился бы у власти, поэтому там решили сменить режим", - рассказал собеседник.

Скотт Риттер был и в Иране, встречался с иранским президентом, министром иностранных дел. По мнению военного аналитика, Америку волнует нефть и энергетика, потому что это связано с долларами. А ядерная программа - мирная программа, и всем это хорошо известно. К слову, это подтвердила и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. "Но Израиль хочет смены режима в Иране, поэтому навязал свою волю Штатам, а они, в свою очередь, снова развяжут ужасную, дестабилизирующую, разрушительную войну на Ближнем Востоке. Она ни для кого хорошо не закончится. Никто не выиграет эту войну - ни Израиль, ни Соединенные Штаты, ни Иран, ни Россия, ни Китай", - пояснил экс-офицер разведки США.