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США ждут от Украины заключения мира
Завершилось выступление с трибуны ООН американского президента. Байден в значительной степени посвятил его Украине.
Как известно, обычно подобные речи - это набор пустых звонких фраз, однако и здесь прозвучали слова, которые можно понимать следующим образом: Украине надо заключать мир, окончательные условия которого определят переговоры.
Именно так, вероятно, следует понимать слова Байдена: "Украине надлежит стремиться к заключению справедливого и прочного мира".
О том, что лидеры Запада видят Киев измотанным донельзя, пишут сегодня многие американские СМИ: Украина будто бы стоит на пороге поражения.
Судя по выступлению Байдена, неверие в Зеленского - правда.
Кроме того, американский президент рассказал о своей успешной борьбе с планетарными кризисами. Вот только в результате борьбы Байдена кризисов стало больше, а угроза глобальной ядерной войны реальна как никогда.
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