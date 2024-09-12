США ждут от Украины заключения мира

Завершилось выступление с трибуны ООН американского президента. Байден в значительной степени посвятил его Украине. Как известно, обычно подобные речи - это набор пустых звонких фраз, однако и здесь прозвучали слова, которые можно понимать следующим образом: Украине надо заключать мир, окончательные условия которого определят переговоры.

О том, что лидеры Запада видят Киев измотанным донельзя, пишут сегодня многие американские СМИ: Украина будто бы стоит на пороге поражения.



Судя по выступлению Байдена, неверие в Зеленского - правда.



Кроме того, американский президент рассказал о своей успешной борьбе с планетарными кризисами. Вот только в результате борьбы Байдена кризисов стало больше, а угроза глобальной ядерной войны реальна как никогда.