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США ждут от Украины заключения мира

Завершилось выступление с трибуны ООН американского президента. Байден в значительной степени посвятил его Украине.

Как известно, обычно подобные речи - это набор пустых звонких фраз, однако и здесь прозвучали слова, которые можно понимать следующим образом: Украине надо заключать мир, окончательные условия которого определят переговоры.

Именно так, вероятно, следует понимать слова Байдена: "Украине надлежит стремиться к заключению справедливого и прочного мира".

О том, что лидеры Запада видят Киев измотанным донельзя, пишут сегодня многие американские СМИ: Украина будто бы стоит на пороге поражения.

Судя по выступлению Байдена, неверие в Зеленского - правда.

Кроме того, американский президент рассказал о своей успешной борьбе с планетарными кризисами. Вот только в результате борьбы Байдена кризисов стало больше, а угроза глобальной ядерной войны реальна как никогда.

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