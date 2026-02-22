ССО приняли в подчинение 147-й зенитно-ракетный полк - почему это важно

Проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси вышла на пиковую мощность: подразделения отрабатывают задачи в условиях, максимально приближенных к реальному бою. В центре этого экзамена - Силы специальных операций. Современный спецназовец обязан уметь все: от скрытной разведки до управления тяжелым вооружением, а если потребуется - нанести сокрушительный удар с дистанции в 40 км.

В Бобруйске завершается формирование сразу двух новых полков - реактивного артиллерийского и зенитного ракетного. Теперь десантники получили тяжелое огневое усиление и надежное прикрытие с воздуха.

Считанные минуты и расчет "БелГрада" уже на огневой позиции. Реактивная система залпового огня предназначена для подавления огневых точек и разрушения укреплений противника. Дальность стрельбы - свыше 40 км. Один залп накрывает площадь до двадцати футбольных полей. Экипаж - 4 человека. И от слаженности каждого зависит результат. Сегодня "БелГрад" - в составе 92-го реактивного артиллерийского полка Сил специальных операций.

Николай Кравцов, командир боевой машины "Белград" 92-го реактивного артиллерийского полка ССО ВС Беларуси:

"Работал юристом в антикризисном управлении. От армии не бегал, пришла повестка, сразу пришел в военкомат и был отправлен в Силы специальных операций. Хотелось продолжить династию, потому что отец служил в воздушно-десантных войсках. Поэтому я горд, что попал в ССО. В целом да, здесь хорошая физическая подготовка ежедневная. Также мы оттачиваем тактическую подготовку, у нас часто полевые выходы".

Как говорят сами десантники, их принцип: чем сложнее, тем лучше. Погодные условия значения не имеют. Главная задача - подготовить бойца, способного действовать в любой обстановке.

В июле прошлого года было принято решение о создании двух новых подразделений в составе Сил специальных операций. 92-й реактивный полк фактически сформирован заново. А 147-й зенитный ракетный полк получил новую страницу своей истории уже в составе ССО. Оба базируются в Бобруйске.

История Бобруйской крепости насчитывает более 200 лет. Здесь размещались воинские части еще в XIX веке, в советское время стояла крупная артиллерийская бригада. Сегодня эти стены снова служат военным - уже новым подразделениям Сил специальных операций.

Александр Савчук, командир 92-го реактивного артиллерийского полка ССО ВС Беларуси:

"Задача нашей воинской части - поддержание огнем десантных соединений, десантных подразделений воинских частей. Мы в любом случае, зная тактику действий наших собратьев, которые проходят службу в десантных бригадах, будем применять наши артиллерийские подразделения с учетом их особенностей".

Современные конфликты меняют характер угроз. Все чаще опасность приходит с воздуха. Для прикрытия командных пунктов и боевых подразделений в подчинение ССО передан 147-й зенитный ракетный полк.

Павел Готовчиц, командир 147-го зенитного ракетного полка ССО ВС Беларуси:

"Мы как воины-десантники с 2026 года будем участвовать в совершении прыжков с парашютом, в десантировании с различных бортов наших Вооруженных Сил. Физическая подготовка: требования стали более строгими, более жесткими. Качественные тренировки, усилия, усердие, старания дают соответственно положительный результат".

Основу вооружения полка составляет ЗРК "Оса". Комплекс автономен: способен самостоятельно обнаруживать и поражать цели, в том числе в движении. Одновременно до шести воздушных объектов.

Начальник расчета ЗРК "ОСА" 147-го зенитного ракетного полка ССО ВС Беларуси:

"Подготовка расчета занимает определенное время. Во-первых, личный состав должен изучить ТТХ, изучить органы управления. После этого мы непосредственно приступаем к обучению индивидуально и в составе расчета. Есть специальный тренажер, расчет туда приходит, мы на месте занимаемся. Там полностью имитируют уже цели, ракеты, всю обстановку воздушную".

Сегодня в ССО выстраивается единая система. Артиллерия наносит удар, ПВО прикрывает с воздуха, беспилотники обеспечивают разведку и корректировку огня. Все элементы работают как одно целое.

Беспилотники стали штатным инструментом спецназа. Они расширяют возможности подразделений на десятки километров.

Командир расчета беспилотных авиационных комплексов ССО ВС Беларуси:

"Суперкамы" зарекомендовали себя очень хорошо. Поэтому используем их уже с десяток лет. Люди постоянно совершенствуются и работают на разных моделях, на разных поколениях. И поэтому всем довольны. Главное, что надежность и качество данных беспилотников обеспечивают выполнение задач в любых погодных условиях с высоким качеством выполнения".

Идея создания новых подразделений стала ответом на опыт современных конфликтов. Сегодня решает не численность, а точность, скорость и взаимодействие.

Вадим Денисенко, командующий Силами специальных операций ВС Беларуси (2014-2026 гг.):

"Изучение, анализ того, что происходит на войне сейчас, опыт всего, не только Украины. Надо смотреть сейчас шире все и брать зернышки, которые надо воплощать, заставлять внедрять это, осваивать, набивать шишки. Ошибки будут, не все пойдет гладко, потому что много надо будет переосмыслить и даже менять. На сегодняшний день специальная военная операция заставила в корне пересмотреть военное искусство. Совсем по-другому все. И то, что мы раньше над беспилотниками смеялись, а сегодня беспилотник на солдата - это страшно. Солдат должен быть обучен, как ему себя сберечь. Сберечь себя, а еще самое главное - задачу выполнить".

Александр Ильюкевич, командующий Силами специальных операций ВС Беларуси:

"Силы специальных операций (род войск, которые выполняют задачи в мирное время, в том числе боевые может выполнять в мирное время) по команде поднялись и пошли на выполнение задачи. Для того чтобы обеспечить защищенность командных пунктов, обеспечить боевые подразделения, мы приняли в подчинение 147-й зенитно-ракетный полк. Намного возросли наши возможности по прикрытию соединений, подразделений воинских частей от воздушного нападения противника, что немаловажно".