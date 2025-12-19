"Стабильность и мир": что регионы Беларуси ждут от новой пятилетки

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский в эфире "Первого информационного" поделился ожиданиями от реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, подчеркнув ключевые приоритеты для регионов.

"Мы ждем, в первую очередь, стабильности и мира, потому что это немаловажный фактор для того, чтобы мы развивались и прирастали в тех своих компетенциях, которые мы имеем", - отметил Сергей Лободинский.

По его словам, для любого региона важны социальные инвестиции и промышленное развитие. "Самое главное, наверное, для любого региона, и мы не исключение, это, конечно, возможность строительства жилья, социальных объектов. Вопрос, который затрагивает каждый регион, это развитие производств. Если мы сегодня не будем над этим работать, мы видим, насколько мы можем отстать. Поэтому весь промышленный комплекс должен быть нацелен на высокомаржинальный продукт, который будет находить свое место на мировом рынке", - подчеркнул председатель горисполкома.