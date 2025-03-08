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Стал известен размер налога на собак на 2025 год

Стал известен размер налога на собак на 2025 год

Минский городской Совет депутатов установил размер налога на собак на 2025 год. Это предусмотрено решением совета от 18 февраля 2025 года № 114, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, налог за собаку потенциально опасной породы составит Br37, обычной - Br11,1. Размеры налогов не изменились и остались на уровне 2023 года.

От налога освобождены одинокие инвалиды I и II групп, инвалиды по зрению, у которых есть собака-поводырь, жители частных домов, которые имеют одну собаку и не используют в предпринимательской деятельности.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

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