3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Стал известен размер налога на собак на 2025 год
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Минский городской Совет депутатов установил размер налога на собак на 2025 год. Это предусмотрено решением совета от 18 февраля 2025 года № 114, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Так, налог за собаку потенциально опасной породы составит Br37, обычной - Br11,1. Размеры налогов не изменились и остались на уровне 2023 года.
От налога освобождены одинокие инвалиды I и II групп, инвалиды по зрению, у которых есть собака-поводырь, жители частных домов, которые имеют одну собаку и не используют в предпринимательской деятельности.
Решение вступает в силу после официального опубликования.