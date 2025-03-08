Стал известен размер налога на собак на 2025 год

Минский городской Совет депутатов установил размер налога на собак на 2025 год. Это предусмотрено решением совета от 18 февраля 2025 года № 114, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, налог за собаку потенциально опасной породы составит Br37, обычной - Br11,1. Размеры налогов не изменились и остались на уровне 2023 года.

От налога освобождены одинокие инвалиды I и II групп, инвалиды по зрению, у которых есть собака-поводырь, жители частных домов, которые имеют одну собаку и не используют в предпринимательской деятельности.