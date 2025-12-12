Стала известна праздничная афиша главных площадок новогоднего Минска

Интерактивные представления и сказки, рождественские ярмарки, мастер-классы и красочные фотолокации. Более 120 музыкальных, гастрономических и театральных событий в афише Минска новогоднего. Главные площадки для празднования: Верхний город, Раковский дворик, набережная Свислочи и новый геомаршрут - территория историко-культурного комплекса "Лошицкий". С 20 декабря каждую субботу c 18:00 до 20:00 - концертная программа. В тот же день возле Дворца спорта откроется "Калядны кірмаш".

Элла Жовтко, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"Мы готовимся открыть с 20 декабря нашу новогоднюю рождественскую ярмарку "Калядны кірмаш". Она традиционно пройдет на главной площадке города - у Дворца спорта. Будет она проходить до 11 января. В новогоднюю ночь работа ярмарки до 4 утра. Кроме этого, на ярмарке будет работать елочный базар. Также по всему городу с 22 декабря будет организована работа 59 елочных базаров. Они будут размещаться на землях общего пользования города Минска. Сейчас идет подготовка к их открытию".

Замдиректора ГП "Минскреклама" Ксения Мордачева отметила аутентичную елочку на площадке возле Комаровского рынка. "В этом году она необычная, в народном стиле, украшена дизайнерскими игрушками, которые имитируют соломоплетение и резьбу по дереву. Этот аутентичный стиль поддерживают колодец и мельница, тоже в стиле соломоплетения".