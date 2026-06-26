Стальбовская: Товарооборот Беларуси и РФ может превысить 70 млрд долларов в 2026 году

В Минске продолжает работу XIII Форум регионов Беларуси и России. О роли регионального сотрудничества, рекордных показателях взаимного товарооборота и перспективах Союзной интеграции рассказала член Совета Республики Национального собрания Беларуси Елена Стальбовская.

Форум как ключевая площадка союзной интеграции

За годы своего развития Форум регионов Беларуси и России существенно вырос как качественно, так и количественно. Как отметила Елена Стальбовская, сегодня это не просто платформа для переговоров, а ключевая международная площадка, на которой выверяются механизмы реальной интеграции.

"Главная цель форума регионов России и Беларуси - это укрепление союзной интеграции на основе прямых контактов, бизнеса, власти и общественности", - подчеркнула сенатор.

Елена Стальбовская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1867aed-070d-4991-82d1-62bdb145dfa1/conversions/3f5637f1-6335-480d-ae5a-cb19e87c0e0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1867aed-070d-4991-82d1-62bdb145dfa1/conversions/3f5637f1-6335-480d-ae5a-cb19e87c0e0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1867aed-070d-4991-82d1-62bdb145dfa1/conversions/3f5637f1-6335-480d-ae5a-cb19e87c0e0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1867aed-070d-4991-82d1-62bdb145dfa1/conversions/3f5637f1-6335-480d-ae5a-cb19e87c0e0c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Широкая представленность участников текущего форума позволяет перевести все существующие политические договоренности в плоскость реальных контрактов и новых инвестиционных проектов. По словам Елены Стальбовской, именно здесь, в географическом центре Союзного государства, рождаются новые идеи.

Рекордные показатели взаимного товарооборота

Особое внимание в ходе беседы было уделено экономическим достижениям. Цифра в 62 млрд долларов - рекордный объем взаимного товарооборота товаров и услуг по итогам 2025 года - стала одной из ключевых тем на площадке форума.

По мнению эксперта, есть все основания для позитивных прогнозов: "Я уверена, что у нас есть все шансы для того, чтобы по итогам текущего 2026 года мы превысили во взаимном товарообороте отметку в 70 млрд долларов".

Факт Такие прогнозы подтверждаются текущими темпами роста: они уже составляют 120 % к аналогичному периоду 2025 года.

Рекордные показатели, как было отмечено, не рождаются сами по себе. Их основой является качественное долгосрочное планирование, в основе которого лежат десятки, а, возможно, и сотни дорожных карт и иных программных и стратегических документов в рамках Союзного государства.

Снятие барьеров и промышленная кооперация

Елена Стальбовская рассказала о значимых успехах, достигнутых за год с предыдущего форума. Было выделено несколько ключевых блоков:

Первый - это наличие совместных союзных программ, обеспечивающих достижение высоких темпов динамики. Особо была отмечена важность промышленной кооперации и объединения производственных площадок. В качестве примера была приведена работа БЕЛАЗа, который в производстве своей техники использует комплектующие агрегаты российского производства. В свою очередь, это же предприятие локализовало производство своей техники на территории Российской Федерации.

Второй важный блок - переход на расчеты в национальных валютах. По итогам 2025 года практически 100 % всех расчетов при экспортно-импортных операциях осуществлялось в белорусских и российских рублях. Это, как было отмечено, помогло бизнесу снизить и минимизировать валютные риски, а также уменьшить расходы по проведению трансграничных платежей.

Кроме того, использование белорусской стороной в экспортных поставках российских портов и транспортных коридоров ускорило логистику и снизило соответствующие расходы предприятий.

Говоря об экономическом фокусе, Елена Стальбовская подчеркнула, что венцом всего является человеческое общение и глубокая дружба между народами, которая существует много лет и объединяет страны: "У Союзного государства в этом плане есть очень большие перспективы, потому что дружит наша молодежь, дружат наши дети".

Прекрасным примером этого является патриотический культурно-образовательный проект "Поезд памяти", который в эти дни отмечает свой первый юбилейный 5-й сезон.

Поезд Памяти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2da6e3-7b8d-4676-bb51-fb8a43cce22d/conversions/0f1252b9-3604-435f-9733-77ac710a3353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2da6e3-7b8d-4676-bb51-fb8a43cce22d/conversions/0f1252b9-3604-435f-9733-77ac710a3353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2da6e3-7b8d-4676-bb51-fb8a43cce22d/conversions/0f1252b9-3604-435f-9733-77ac710a3353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b2da6e3-7b8d-4676-bb51-fb8a43cce22d/conversions/0f1252b9-3604-435f-9733-77ac710a3353-xl-___webp_1920.webp 1920w