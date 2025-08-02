Стали известны победители и призеры Минского триатлона - 2025

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В белорусской столице определились победители и призеры традиционных международных соревнований "Минский триатлон - 2025", пишет БЕЛТА.

Триатлон - олимпийский вид спорта, сочетающий состязания в плавании, велоспорте и беге. В 2025 году Минский триатлон собрал рекордное количество участников - около 2100, что почти на тысячу человек больше показателя прошлого года. Любители спорта имели возможность заявиться на три индивидуальные дистанции: спринт (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км и забег на 5 км), "Олимпик" (1 - 40 - 10,5) и "Половинка" (1,9 - 90 - 21).

На первом плавательном этапе участники соревновались на водохранилище Дрозды, велосипедный маршрут был проложен по проспекту Победителей, старт финальному беговому этапу был дан у Дворца спорта, откуда атлеты двигались в сторону стелы "Минск - город-герой" и обратно.

Победу на самой престижной дистанции "Половинка" у мужчин одержал россиянин Кирилл Кравченко, который справился за 4 часа 1 минуту и 42 секунды. Тройку призеров дополнили его соотечественники Денис Крестин и Андрей Панченко. У женщин первое и второе места заняли Ольга Федотова и Наталья Григорьева из России, белоруска Екатерина Куделко стала третьей. Лучшие результаты на дистанции "Олимпик" показали россиянин Павел Самохин и наша Алина Синевич, успех в спринте праздновали белорусы Александр Васильев и Софья Кривецкая.