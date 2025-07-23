Стали известны вузы - лидеры вступительной кампании по проходным баллам

Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетную форму обучения.

И хотя зачисление абитуриентов продлится до 27 июля, уже можно назвать лидеров вступительной кампании по проходным баллам.

На первом месте Белорусский государственный университет. 398 баллов из 400 возможных нужно было набрать, чтобы поступить на специальности "мировая экономика" и "международное право".

Также в лидерах университет информатики и радиоэлектроники. На "программную инженерию" и "электронную экономику" проходной балл составлял 395. В этом году в БГУИР подали документы сразу четыре абитуриента с максимальными 400 баллами.