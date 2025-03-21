Стало известно, какую матпомощь получат ветераны ко Дню Победы

Правительство утвердило размеры материальной помощи, которая будет выплачена ветеранам Великой Отечественной войны и иным категориям граждан ко Дню Победы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

Так, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, получат по 5 тыс. руб. Лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", полагается помощь в размере 2,5 тыс. руб.

Материальная помощь в размере 1,5 тыс. руб. будет выплачена членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством), бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2025 года.