Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стало известно, какую матпомощь получат ветераны ко Дню Победы

Стало известно, какую матпомощь получат ветераны ко Дню Победы

Правительство утвердило размеры материальной помощи, которая будет выплачена ветеранам Великой Отечественной войны и иным категориям граждан ко Дню Победы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

Так, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, получат по 5 тыс. руб. Лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", полагается помощь в размере 2,5 тыс. руб.

Материальная помощь в размере 1,5 тыс. руб. будет выплачена членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством), бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2025 года.

Как пояснили в Минтруда, выплата материальной помощи будет проводиться в период со 2 по 8 мая. На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено 12,9 млн руб.

Минтрудаветераныденьги