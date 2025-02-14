Стало известно, сколько депозитных счетов по программе "Семейный капитал" открыто в Беларуси

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В Беларуси на 1 февраля 2025 года для многодетных семей открыто 143 936 депозитных счетов "Семейный капитал". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Из них 82,6 тыс. депозитных счетов на $826 млн и 61,3 тыс. депозитных счетов на Br1,6 млрд.

По состоянию на 1 февраля 2025 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 92 537 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий - 74 629, на получение медицинских услуг - 10 164, на получение образования - 7738, на приобретение товаров для инвалидов - 6.

Принято 89 754 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область - 18 972, Витебская - 8583, Гомельская - 14 294, Гродненская - 10 631, Минская - 15 551, Могилевская - 9046, Минск - 12 677.