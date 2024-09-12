3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стариков: Если мы не будем защищать собственную историю, то нам ее подменят
Беларусь продолжает оставаться островком правильных жизненных ориентиров, пока на Западе нагнетают обстановку и призывают к силовому решению межгосударственных проблем и разногласий. Такое мнение высказал российский политолог, руководитель информагентства Вaltnews Андрей Стариков.
По его словам, именно историческая память и преемственность позволяют Беларуси сохранять национальное единство.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Вaltnews:
Хочу поздравить белорусов с Днем народного единства. История - это не то, что было когда-то, а это то, что делается здесь и сейчас. Если мы не будем защищать собственную историю и ценности, жизненные ориентиры и установки, чтить своих героев и их подвиги, нам историю просто подменят.
По словам политолога, она будет диктоваться извне - чуждой, ложной и заведет в тупик. "Собственно, туда она завела украинцев, которые к истории относились менее ответственно, они пустили ложные установки на свою почву, которая дала ужасные всходы - ультранационализм, бандеровщину, отказ от общего и движение не туда", - констатировал Андрей Стариков.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов