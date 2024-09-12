Беларусь продолжает оставаться островком правильных жизненных ориентиров, пока на Западе нагнетают обстановку и призывают к силовому решению межгосударственных проблем и разногласий. Такое мнение высказал российский политолог, руководитель информагентства Вaltnews Андрей Стариков.

По его словам, именно историческая память и преемственность позволяют Беларуси сохранять национальное единство.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Вaltnews:

Хочу поздравить белорусов с Днем народного единства. История - это не то, что было когда-то, а это то, что делается здесь и сейчас. Если мы не будем защищать собственную историю и ценности, жизненные ориентиры и установки, чтить своих героев и их подвиги, нам историю просто подменят.