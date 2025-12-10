3.77 BYN
Стариков: Литовские перевозчики - жертвы политического режима
Решить все проблемы, которые накопила Литва, можно только за столом переговоров с Беларусью. И до тех пор, пока этого не происходит, соседнее государство несет большие репутационные потери, считает главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.
"Литовскому руководству фрондирует в общем-то единственная жизнеспособная отрасль. Это транспорт, логистика и грузоперевозка. Литовская власть поступает по отношению к ним абсолютно по-хамски. Этими людьми, которые стали жертвами литовской провокации, не занимаются ими, над ними издеваются со стороны Литвы. Ими занимается Беларусь, которая выделила и стоянки, и места размещения, которая охраняет тот транспорт, который остался на белорусской территории. За такую услугу надо платить, уверен главный редактор информационного агентства Baltnews. - А литовское руководство здесь не идет на адекватный контакт. Как бы белорусская сторона не предлагала".
Литовская сторона, по его словам, пытается что-то сделать и как-то выпутаться. "Признать свою ошибку они не могут. Потому что за такую ошибку, если она признана, надо нести политические последствия, - отметил Андрей Стариков. - Это, как говорится, фак-ап, именно премьер-министра Литвы. Это ее провокация, это ее кампания. Она этим занималась, она издевалась над своими же гражданами, которые занимаются грузоперевозками".