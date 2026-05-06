Прибалтийские страны становятся все больше похожими на полигоны. Население уезжает, а вместо гражданских объектов строятся в основном только объекты для производства вооружения.

Действительно ли Прибалтику готовят к войне, ответил на вопрос главный редактор агентства Baltnews Андрей Стариков в "Актуальном интервью".

"Ее и готовят к войне, и она готовится сама, при этом готовят к войне не только западники, но и политический класс, находящийся там. А это убежденные националисты. 5-10 лет назад вполне обоснованно разделялась политическая риторика, сказки о российской или белорусской угрозе с реальной политикой, и объяснялось это электоральными манипуляциями (мобилизовать голоса на выборы, напугать), то сегодня уже это так не работает", - рассказал гость интервью.

Андрей Стариков

По его словам, прибалтийские националисты воспитали целые поколения, у которых российская угроза теперь в голове. И люди, которые поверили в это, искренне готовы воевать. "Это фанатики, одержимые. Конечно, они убивают всю социалку, мирную жизнь. В Латвии уже дефицит врачей. Латвийцев, литовцев, эстонцев некому лечить. Врачей заманивают в малые города космическими деньгами, но и это не помогает. И так во всем - дефицит правоохранителей, инженерных специальностей, любых других профильных специалистов, потому что все ориентируются на полигон", - заявил Андрей Стариков.