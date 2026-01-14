3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
Стариков: США хотят вернуть потерянный контроль на Среднем Востоке
США хотят вернуть потерянный контроль на Среднем Востоке. Такую цель преследует Вашингтон. Таким мнением поделился российский политолог Николай Стариков.
"США с 1979 года пытаются вернуть себе потерянный контроль над Ираном. Потому что Иран - это нефть, это стратегическое положение и много чего еще. Америка хочет быть гегемоном и не может себе позволить проиграть в каком-то случае. Они проиграли во Вьетнаме, стараются в Иране отыграться. Но 4,5 десятилетий у них ничего не получается. Они пытаются раз за разом", - напомнил он.
"В Иране было достаточно много беспорядков. Каждый раз они развиваются по одному и тому же сценарию: банды боевиков, специально обученных, о чем иранская власть говорит, убивают по самой кровавой методичке, по которой действовали боевики на Майдане. Они стреляют в полицейских, стреляют в прохожих, создавая большое количество жертв. Все жертвы западная пропаганда возлагает на власть, но они убиты боевиками, которые призваны проливать кровь. Это вот суть происходящего", - резюмировал Николай Стариков.