Стариков: США хотят вернуть потерянный контроль на Среднем Востоке

"США с 1979 года пытаются вернуть себе потерянный контроль над Ираном. Потому что Иран - это нефть, это стратегическое положение и много чего еще. Америка хочет быть гегемоном и не может себе позволить проиграть в каком-то случае. Они проиграли во Вьетнаме, стараются в Иране отыграться. Но 4,5 десятилетий у них ничего не получается. Они пытаются раз за разом", - напомнил он.