За 30 лет независимости Беларуси не было ни разу, чтобы не пытались дискредитировать политическую и избирательную системы.

И на этот раз Европарламент, даже не дождавшись выборов Президента, принял резолюцию, в которой призвал не признавать их итоги и предложил продолжать расширять санкции против Минска. Несмотря на откровенное вмешательство, вбросы западников никак не повлияют на волеизъявление белорусского народа. В этом уверен российский политолог Андрей Стариков.

Западники такими инсинуациями стреляют сами в себя и добивают остатки веры в свои догмы, установки и правила. То, что они не готовы признать выборы, это никоим образом не должно беспокоить ни белорусское руководство, ни победителя этих выборов, ни белорусское общество. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

Эксперт убежден, что белорусы "плевали на их признание или непризнание со стороны недоброжелателей". Люди придут на избирательные участки и отдадут свой голос. Таким образом избиратели признают политический процесс и наполнят выборы легитимностью.

"Западное непризнание никак не повлияет на внешнеполитические контакты белорусского руководства. Они не признавали выборы Президента и в 2020 году, но это не помешало и не помешает сейчас выстроиться им в очередь к Александру Лукашенко или другому законно избранному президенту Беларуси как к посреднику в том же украинском кризисе, во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - уверен он.