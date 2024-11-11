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Стариков убежден, что белорусы в новом году сделают правильный политический выбор

Главный редактор информагентства Baltnews Андрей Стариков в эфире "Первого информационного" поздравил белорусов с наступающим Новым годом.

Андрей Стариков:

"В 2025 году, я убежден, вы сделаете правильный политический выбор, укрепите свою политическую систему. Двусторонние контакты России и Беларуси в контексте Союзного государства будут крепнуть, множиться, интенсифицироваться с выгодой для всех - и для белорусов, и для россиян".

Он также добавил: "В итоге мы, конечно, победим, победим в украинском театре и в целом в этом глобальном конфликте".

А для этой победы политолог и эксперт по международным вопросам из Грузии Васо Капанадзе пожелал белорусам сплоченности: "Я бы пожелал белорусскому народу, чтобы в новом 2025 году он и дальше был консолидированным обществом, чтобы белорусская нация и дальше была такой же сплоченной, какой она себя проявляла последние годы. Я думаю, что в таком случае их никто не одолеет".

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