Стариков убежден, что белорусы в новом году сделают правильный политический выбор

"В 2025 году, я убежден, вы сделаете правильный политический выбор, укрепите свою политическую систему. Двусторонние контакты России и Беларуси в контексте Союзного государства будут крепнуть, множиться, интенсифицироваться с выгодой для всех - и для белорусов, и для россиян".

Он также добавил: "В итоге мы, конечно, победим, победим в украинском театре и в целом в этом глобальном конфликте".

А для этой победы политолог и эксперт по международным вопросам из Грузии Васо Капанадзе пожелал белорусам сплоченности: "Я бы пожелал белорусскому народу, чтобы в новом 2025 году он и дальше был консолидированным обществом, чтобы белорусская нация и дальше была такой же сплоченной, какой она себя проявляла последние годы. Я думаю, что в таком случае их никто не одолеет".