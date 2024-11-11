3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стариков убежден, что белорусы в новом году сделают правильный политический выбор
Главный редактор информагентства Baltnews Андрей Стариков в эфире "Первого информационного" поздравил белорусов с наступающим Новым годом.
Андрей Стариков:
"В 2025 году, я убежден, вы сделаете правильный политический выбор, укрепите свою политическую систему. Двусторонние контакты России и Беларуси в контексте Союзного государства будут крепнуть, множиться, интенсифицироваться с выгодой для всех - и для белорусов, и для россиян".
Он также добавил: "В итоге мы, конечно, победим, победим в украинском театре и в целом в этом глобальном конфликте".
А для этой победы политолог и эксперт по международным вопросам из Грузии Васо Капанадзе пожелал белорусам сплоченности: "Я бы пожелал белорусскому народу, чтобы в новом 2025 году он и дальше был консолидированным обществом, чтобы белорусская нация и дальше была такой же сплоченной, какой она себя проявляла последние годы. Я думаю, что в таком случае их никто не одолеет".
Президент
Все
Лукашенко метростроевцам: Надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
Политика
Все
Общество
Все
Верховный суд вынес приговор по уголовному делу карателя Хатыни Константина Смовского
Самый большой флаг в Беларуси и Дворец Независимости появились в 2013-м
В 2013-м БЕЛАЗ представил грузовик-монстр, который попал в Книгу рекордов Гиннесса
Год Зеленой Деревянной Змеи! В чем встречать и что поставить на праздничный стол
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все